L’Algérie veut s’offrir Ethan Mbappé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ethan Mbappé avec le LOSC face à Genk en amical @Maxppp

Le mois dernier, Luca Zidane a fait ses grands débuts avec l’équipe nationale d’Algérie. Mais comme expliqué sur notre site, d’autres binationaux sont dans le viseur de la Fédération algérienne de football. Ce mercredi, le média Win Win dévoile l’identité de l’un d’entre eux. Il s’agit d’Ethan Mbappé.

Âgé de 18 ans, le milieu du LOSC et frère de KM10 intéresse la FAF selon le média, qui a pu consulter une source privée. Grâce à ses origines algériennes, qui lui viennent de sa mère Fayza Lamari, Ethan Mbappé peut représenter l’Algérie, lui qui a évolué au sein de l’équipe de France U19. Il reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé. Win Win indique que la FAF aimerait l’intégrer prochainement. Affaire à suivre…

