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Ligue 1

OL : Malick Fofana fait son retour avec une bonne nouvelle

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Malick Fofana avec l'OL @Maxppp

C’est l’une des grandes inquiétudes de ce début de saison pour l’OL. Après une saison tronquée par une terrible blessure à la cheville, l’ailier belge n’a toujours pas disputé la moindre minute lors des matches amicaux des Gones sur ce début de saison. Un signal inquiétant pour Paulo Fonseca alors que le club rhodanien a vendu Afonso Moreira au Bayer Leverkusen et que Julien Duranville va devoir prouver qu’il est un titulaire crédible sur les ailes lyonnaises.

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Pourtant, les supporters de l’OL ont de quoi être rassurés ce lundi soir. En effet, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’OL a montré que Malick Fofana, initialement absent pour suivre une batterie de tests afin de savoir la marche à suivre pour lui permettre de reprendre, a finalement rejoint ses coéquipiers lors du stage en Allemagne. Dans la vidéo, Paulo Fonseca explique également que Fofana est revenu avec une bonne nouvelle. Le retour se précise donc pour le Belge de 21 ans ? Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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