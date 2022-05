Real Madrid : Federico Valverde a choisi entre la Ligue des champions et sa femme

Un sacre en Ligue des Champions ? Federico Valverde en rêve ! Arrivé au Real Madrid à l'été 2016, le milieu des Merengues était prêté au Deportivo La Corogne lors du dernier sacre madrilène en Europe en 2018 face à Liverpool mais ce samedi à 21 heures au moment de croiser le fer avec les Reds, il aura l'occasion de s'offrir cette consécration. Et à en croire ses récents propos, l'Uruguayen de 23 ans est prêt à tout pour parvenir à ses fins.

Interrogé par AS à quelques heures de ce choc au sommet, il a ainsi reconnu qu'il pourrait tout sacrifier pour soulever ce prestigieux trophée. Tout... ou presque : «beaucoup de choses, tout je pense! C'est un trophée unique pour n'importe quel joueur dans le monde. Je suis prêt à donner tellement de choses. Sauf mon fils... peut-être ma femme (rires). Non, non, c'est une blague mais je donnerais beaucoup. Ce n'est pas tous les jours que l'on arrive à jouer une finale donc j'espère que nous pourrons gagner ce titre», a ainsi plaisanté Valverde.

