Nantes : le pétage de plomb de Vahid Halilhodžić contre Brest

Dans un derby capital pour le maintien entre Nantes et Brest pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le FC Nantes a vu le match basculer sur une décision arbitrale lourde de conséquences. Après recours à la VAR, M. Guillaume Paradis a estimé que Luck Zogbé pouvait jouer le ballon sans l’intervention de Dehmaine Tabibou, et a décidé d’exclure le Nantais, laissant son équipe en infériorité numérique alors qu’elle mène d’un but.

La suite après cette publicité

La tension est immédiatement montée d’un cran sur le banc des Canaris. Vahid Halilhodžić a été expulsé à son tour après un coup de colère. Le technicien bosnien a d’abord refusé de quitter la zone technique, voulant s’expliquer avec l’arbitre, avant de finalement regagner les vestiaires. Dans les tribunes, le public nantais a scandé le nom de son entraîneur.