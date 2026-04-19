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Ligue 1

Nantes : le pétage de plomb de Vahid Halilhodžić contre Brest

Par Kevin Massampu
1 min.
Vahid Halilhodzic @Maxppp
Nantes 1-1 Brest

Dans un derby capital pour le maintien entre Nantes et Brest pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le FC Nantes a vu le match basculer sur une décision arbitrale lourde de conséquences. Après recours à la VAR, M. Guillaume Paradis a estimé que Luck Zogbé pouvait jouer le ballon sans l’intervention de Dehmaine Tabibou, et a décidé d’exclure le Nantais, laissant son équipe en infériorité numérique alors qu’elle mène d’un but.

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Exclusion du coach du FC Nantes dans une ambiance hostile !
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La tension est immédiatement montée d’un cran sur le banc des Canaris. Vahid Halilhodžić a été expulsé à son tour après un coup de colère. Le technicien bosnien a d’abord refusé de quitter la zone technique, voulant s’expliquer avec l’arbitre, avant de finalement regagner les vestiaires. Dans les tribunes, le public nantais a scandé le nom de son entraîneur.

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