São Paulo ne veut plus d'André Villas-Boas

En plein divorce avec l’Olympique de Marseille après son annonce fracassante mardi dernier en conférence de presse, André Villas-Boas va bientôt pouvoir se chercher un nouveau club. Dernièrement, la presse brésilienne indiquait que São Paulo n’avait pas tardé à l’ajouter dans sa liste des possibles successeurs de Fernando Diniz récemment viré.

Mais aujourd’hui, UOL Esporte nous apprend que la formation paulista ne compte pas aller plus loin avec AVB. La raison est simple : le salaire du portugais jugé trop élevé. Également ciblé, Marcelo Gallardo (River Plate) n’entrerait plus dans les plans brésiliens à cause du même motif.