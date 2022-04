Nice-Rennes : les compositions officielles

Choc de haut de tableau en Ligue 1 à 17h00. Le quatrième, Nice, accueille Rennes, troisième, ce samedi après-midi (un match à suivre en direct sur notre site). L'enjeu est simple : la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Actuellement, les Bretons (52 points) possèdent deux unités d'avance sur les Azuréens (50 pts) à neuf journées de la fin. Cette affiche promet car c'est également une véritable opposition de style entre la meilleure attaque du championnat (Rennes avec 63 buts marqués) et la meilleure défense (Nice, 23 buts encaissés)

Pour cette rencontre, Christophe Galtier effectue quelques changements suite à la défaite de l'OGCN à Marseille (1-2) avant la trêve. Touché au mollet, Schneiderlin est forfait et sera remplacé par Rosario au milieu. Ce dernier avait évolué plus bas face à l'OM suite à la suspension de Dante qui est de retour ce samedi, tout comme Atal sur le côté droit de la défense. A noter aussi la titularisation de Dolberg devant. Côté breton, deux modifications sont à signaler par rapport à l'équipe qui a pulvérisé Metz (6-1). Truffert prend la place de Meling sur le côté gauche de la défense et Laborde remplace Guirassy à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles :

Nice : Benitez – Atal, Todibo, Dante, Bard – Kluivert, Rosario, Thuram, Gouiri – Delort, Dolberg

Rennes : Alemdar – Traoré, Omari, Aguerd, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, Tait, Majer – Laborde, Terrier