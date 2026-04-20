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Ligue 1

Florian Thauvin ne promet rien sur son avenir au RC Lens

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florian Thauvin celèbre un but avec Lens @Maxppp

Arrivé au RC Lens l’été dernier en provenance d’Udinese, Florian Thauvin (33 ans) s’est immédiatement intégré à son nouvel environnement. Auteur de 10 buts et de 7 passes décisives en 31 matches de Ligue 1, le champion du monde 2018 s’est récemment offert le luxe de remporter son troisième trophée de joueur du mois en une même saison de L1 (à l’instar de Ribéry, Ibrahimovic et Pastore). Une très bonne pioche pour les Sang-et-Or. Sous contrat jusqu’en 2028, Thauvin rempilera-t-il pour une deuxième saison dans le nord de la France ?

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«Je ne me suis pas posé la question, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas là. Après, c’est toujours difficile de s’avancer. Je me rappelle quand à l’OM j’avais dit que je restais, et au dernier moment, je suis transféré à Newcastle, ce n’était pas du tout prévu. L’été dernier, j’avais prévu de rester à l’Udinese ou d’aller à la Fiorentina, et au final, ni l’un ni l’autre, j’atterris à Lens. Ce que je peux dire c’est que je suis très heureux ici, que les choses se passent super bien et que je suis concentré sur notre projet totalement», a-t-il indiqué à L’Équipe.

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