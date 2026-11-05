Ligue des Champions : Liverpool désigne les coupables après sa défaite surprise à Fenerbahçe

Cette 4e journée de Ligue des Champions fut fatale à Liverpool. Auteur d’un joli 3/3 pour démarrer sa campagne, le club anglais s’est fait surprendre sur le terrain de Fenerbahçe hier soir (3-2), au terme d’une fin de match spectaculaire. Plus globalement, les Reds ont eu du mal à contrôler la rencontre dans l’ensemble et ont été punis sur trois buts évitables, ce que déplorait Andoni Iraola après la rencontre. «Des buts faciles. Des buts brouillons.» Il y avait de quoi être agacé alors que la victoire lui tendait les bras après le but d’Isak, donnant l’avantage à 2-1.

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«Le coup franc est assez lointain, mais il traverse le mur (sur le premier but de Greenwood). Le dernier but, c’est une longue touche et sur le deuxième, Cody (Gakpo) touche le ballon de la tête juste devant la sortie d’Ali (Alisson).» Résultat, Liverpool repart de Turquie avec une première défaite dans cette campagne de C1, face à une équipe qui en avait pourtant pris 6 sur le terrain d’Aston Villa il y a deux semaines. «Dans le stade, la communication était quasiment impossible. Il m’était difficile de donner des instructions, et la communication entre Cody et Ali était également compliquée.»

Alisson furieux envers Jacquet

Iraola peste contre des buts que sa défense n’aurait pas dû concéder. Une nouvelle fois son équipe a craqué sur coups de pied arrêtés, son point faible depuis le début de la saison. «Nous avons mené au score à deux reprises, mais nous avons concédé des buts dans des situations où nous aurions clairement dû mieux gérer la situation.» Alisson s’est calmé après la rencontre, mais durant le match, il a fait part de sa colère, contre Jérémy Jacquet notamment, responsable selon lui, de s’être écarté du mur sur le coup-franc tiré par Greenwood. Le Français a dévié la trajectoire du ballon qui a fini par tromper son propre gardien.

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La télévision anglaise n’a pas manqué cette scène d’ailleurs où le Brésilien s’en prend de manière véhémente à son défenseur. «Le gardien est furieux, absolument furieux, et à juste titre. Il (Jacquet) se met de profil», analysait Ally McCoist sur TNT Sports, tout en faisant remarquer que l’ancien Rennais réalisait «un très bon début de saison.» Il s’agit là d’un premier accroc sur la scène européenne cette saison. Il n’y a pas péril en la demeure non plus, les Scousers occupant la 8e place. Iraola préfère prévenir. «Jusqu’à présent, nous avons bien géré ces situations. Ce soir, cela nous a coûté cher. Nous devons faire mieux.»