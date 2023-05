PSG : Jérôme Rothen s’inquiète pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un départ libre de Kylian Mbappé, c’est la hantise de Jérôme Rothen et sûrement d’autres supporters parisiens. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français a en effet confié qu’il craignait que le PSG ne soit pas en mesure de retenir son champion du monde l’été prochain, s’il décidait de ne pas activer son option de prolongation de contrat. Pour rappel, Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu’en 2024, et à l’heure actuelle, l’activation de son année supplémentaire (soit jusqu’en 2025) ne semble pas être à l’ordre du jour.

«Un départ libre, ce serait dramatique. Il leur reste un an pour donner des garanties différentes au meilleur joueur du monde. (…) Ils ont changé les hommes à la tête du sportif, ils ont détruit pour reconstruire. Le problème, c’est que ça ne va pas assez vite depuis un an», analyse l’ancien joueur de Monaco, qui réclame un mercato ambitieux du PSG pour soutenir Mbappé : «Des joueurs importants pour que Kylian brille, ça paraît logique. Il y avait de grands joueurs dans tous les clubs où on est passés (lui et Emmanuel Petit, ndlr). Mais l’essentiel, ce ne sont pas les têtes d’affiche, pas les grands joueurs, mais les soldats. C’est comment ils se transcendent entre eux, ce qu’ils dégagent. (…) Il ne faut pas être le petit pigeon à surpayer certains joueurs à juste faire un recrutement de stars.»

