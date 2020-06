PSG : le cadeau de Kylian Mbappé à Pelé

Il y a cinquante ans jour pour jour, soit le 21 juin 1970, le Brésil remportait sa troisième Coupe du Monde. La Seleçao infligeait une correction à l'Italie en finale (4-1) avec notamment un but de sa légende, Pelé. Très admiratif de l'ancienne gloire du football brésilien, Kylian Mbappé a décidé de célébrer cet anniversaire si spécial.

« Joyeux 50e anniversaire au triple champion du monde, le roi Pelé », a-t-il écrit sur un maillot de l'équipe de France floqué à son nom. Un cadeau que l'ex-joueur de Santos appréciera. Pelé a désigné Mbappé comme son successeur. Le champion du monde avait notamment eu le privilège de recontrer le triple champion du monde en 2019 lors d'un événement organisé par leur sponsor commun Hublot.

