Un candidat à la mairie de Paris prend position dans l’affaire Hakimi

Invité de l’émission Apolline Matin sur BFMTV/RMC ce vendredi, le candidat "Horizons-Renaissance" à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, est revenu sur l’affaire Achraf Hakimi, accusé de viol par une jeune femme depuis février 2023. Alors que le latéral marocain va bien être jugé pour viol, Pierre-Yves Bournazel est sorti du silence.

La suite après cette publicité

«Je crois que c’est mieux pour lui et pour le club qu’il se mette en disponibilité le temps du procès», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Il a le droit à la présomption d’innocence mais je pense que le temps qu’il y ait des décisions de justice, pour protéger le club, pour protéger tout le monde, la présumée victime comme lui, je pense que c’est important (qu’il ne joue pas)».