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Ligue 1

Un candidat à la mairie de Paris prend position dans l’affaire Hakimi

Par Josué Cassé
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

Invité de l’émission Apolline Matin sur BFMTV/RMC ce vendredi, le candidat "Horizons-Renaissance" à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, est revenu sur l’affaire Achraf Hakimi, accusé de viol par une jeune femme depuis février 2023. Alors que le latéral marocain va bien être jugé pour viol, Pierre-Yves Bournazel est sorti du silence.

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«Je crois que c’est mieux pour lui et pour le club qu’il se mette en disponibilité le temps du procès», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Il a le droit à la présomption d’innocence mais je pense que le temps qu’il y ait des décisions de justice, pour protéger le club, pour protéger tout le monde, la présumée victime comme lui, je pense que c’est important (qu’il ne joue pas)».

Pub. le - MAJ le
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