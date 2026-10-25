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Ligue 1

PSG : Khvicha Kvaratskhelia va se faire opérer à Doha

Par Valentin Feuillette
1 min.

Khvicha Kvaratskhelia va manquer la fin de saison avec le PSG. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit lors de la victoire parisienne face au FC Barcelone (4-2), mardi en Ligue des Champions, l’attaquant géorgien doit se faire opérer en début de semaine à Doha, au Qatar, dans la clinique Aspetar, mondialement réputée pour sa médecine de pointe. La date précise de l’intervention n’a pas encore été communiquée.

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Cette blessure constitue un coup dur pour le club de la capitale, qui devra composer sans l’un de ses éléments offensifs majeurs pour la fin de l’exercice. Selon les informations de L’Équipe, l’intervention chirurgicale est programmée dans les prochains jours. La durée exacte de son indisponibilité reste à préciser, mais Kvaratskhelia ne devrait plus rejouer cette saison.

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