Premier League : Manchester United contrecarre les plans de Tottenham

La Premier League a repris ses droits mercredi avec une large victoire de Manchester City (3-0) face à Arsenal. Ce vendredi en début de soirée, Southampton s'imposait largement (3-0) à Norwich. Mais tout le Royaume trépignait d'impatience avant ce choc entre Tottenham et Manchester United. Une affiche au Tottenham Hotspur Stadium qui pouvait s'avérer décisive dans la lutte pour les places européennes. Après plusieurs semaines d'interruption suite à la pandémie du coronavirus, José Mourinho décidait de s'appuyer sur un 4-2-3-1 et comptait à nouveau sur Harry Kane, Steven Bergwijn et Moussa Sissoko. Côté United, Ole Gunnar Solskjaer optait pour un schéma tactique similaire et décidait de laisser sur le banc Paul Pogba.

Il fallait attendre la 21ème minute pour entrevoir la première opportunité du match. Bien décalé devant la surface, Fernandes voyait son centre dévié par Davinson Sanchez revenir sur Rashford dont la frappe instantanée était repoussée par Lloris. Mais sur sa première occasion de la rencontre, Tottenham ouvrait le score. Sissoko récupérait le ballon au milieu et trouvait Bergwijn. Le virevoltant néerlandais se jouait de toute la défense mancunienne et ajustait De Gea d'une belle frappe (1-0, 27e). Une ouverture du score qui libérait les Spurs. Dans tous les bons coups offensifs, Bergwijn côté droit centrait pour Son dont la tête était déviée en corner par De Gea (31e). Ballottés depuis le but inscrit par Bergwijn, les Red Devils ne parvenaient pas à relever la tête dans le premier acte. Seule une frappe vicieuse de Bruno Fernandes obligeait Lloris à rester vigilant sur sa ligne (45+3).

Paul Pogba déjà décisif pour son retour

Au retour des vestiaires, Manchester United montrait un autre visage et obtenait rapidement la possession. Fernandes donnait des sueurs froides à Lloris avec une frappe qui rasait le montant du portier français (54e). Conscient que son équipe revenait sur les bons rails, Solksjaer décidait de lancer Pogba et Greenwood (63e). Le milieu tricolore ne tardait pas à se mettre en évidence et décalait Fernandes dont la passe laser trouvait Martial repris de justesse par Dier (64e). Dans un temps fort, United accentuait la pression sur les buts de Lloris. Sur la gauche, Shaw distillait un bon centre pour Martial dont la frappe était claquée en corner par Lloris (66e).

En souffrance, Tottenham finissait par céder sur un éclair de génie de Pogba. Alerté côté droit, le champion du monde s'amusait avec Dier et provoquait le penalty. Bruno Fernandes ne tremblait pas et égalisait pour United (1-1, 81e). Les Red Devils pensaient obtenir un nouveau penalty pour un contact sur Fernandes, mais le milieu portugais était coupable d'une simulation devant Dier (90e). Dans les ultimes secondes, Manchester ratait le coche avec Greenwood dont la frappe rasait le poteau de Lloris (90+5). Avec ce résultat nul, Manchester United consolidait sa cinquième place et laissait Tottenham à quatre points.

