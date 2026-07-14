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Coupe du Monde 2026 : Patrick Vieira tacle les Bleus

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
France 0-2 Espagne
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C’est la soupe à la grimace côté Équipe de France après l’élimination face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde (0-2). Et chez les consultants également. Consultant en Angleterre sur ITV, Patrick Vieira a regretté le non-match total des hommes de Didier Deschamps.

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« On attendait beaucoup de la France pour cette Coupe du monde. Nous sommes tous très déçus du résultat, mais surtout de la prestation, car nous avions besoin que nos meilleurs joueurs répondent présent aujourd’hui, ce qu’ils n’ont pas fait. Ce ne sont pas seulement un ou deux joueurs qui ont manqué le coche, mais tous. Collectivement, nous avons été très mauvais », a déclaré l’ancien international français.

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