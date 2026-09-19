Les plans de Bruno Genesio pour relancer l’OM face au PSG vont faire une victime

L’heure est déjà grave à l’OM. À la veille de recevoir le PSG dans un Vélodrome (dimanche, 20h45), qui ne s’annonce pas plein (c’est rare pour être souligné), les Phocéens sont encore en quête de repères et de confiance. Ils sont sur une terrible série de 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues après Monaco, le PFC, le Stade Rennais, et Besiktas jeudi soir. Dans ces conditions, la venue du double champion d’Europe est plutôt inquiétante pour la suite. Bruno Genesio, apparu désabusé certaines fois face à la presse, croit encore en son groupe.

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« C’est difficile, ça fait 4 défaites de suite. Surtout, la plupart des matches se ressemblent. Avec des premières périodes assez équilibrées et puis au fil du match, notre jeu s’étiole et on perd en organisation tactique. Plus aucune protection de notre défense, on ne court plus ensemble… On a eu beaucoup de manques à ce niveau-là en deuxième mi-temps. » Le technicien marseillais se réfugie dans le travail et dispose encore de leviers pour endiguer cette crise de résultat, malgré un groupe resserré depuis le début de saison, autant en nombre qu’en qualité.

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Abdallah devrait être confirmé dans le onze

Il existe des motifs d’espoir, illustrés en Turquie. D’après L’Equipe, il pourrait innover face au PSG en confirmant la présence de Keyliane Abdallah (20 ans) sur le côté droit. Buteur pour la seconde fois de la saison à Istanbul, le jeune gaucher a fait très mal. Il aura été le principal danger avec pas mal de situations créées et un but plein de sang-froid. Forcément, il reste des choses à améliorer comme de meilleures décisions à prendre. Harit serait alors repositionné dans l’axe et sortirait Angel Gomes du onze de départ.

Comme lors de ses premiers mois l’an passé, l’Anglais apparaît brouillon dans le jeu, voire tendre physiquement. Il ne convainc pas en ces premiers matchs, quand d’autres nouveaux titulaires en Turquie ont donné satisfaction, au moins dans l’attitude, on pense à Garcia et Maupay. Genesio ne compte pas bouger son système en 4-2-3-1, celui travaillé depuis le début de la préparation. Les joueurs y ont maintenant leurs repères, même s’il faut y apporter beaucoup d’ajustements, notamment face au PSG, pour éviter à tout prix une 5e défaite de suite.