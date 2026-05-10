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CdM 2026, EdF : Maxence Lacroix y croit grandement

Par Allan Brevi
1 min.
Max Lacroix @Maxppp

Sélectionné par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l’équipe de France en mars dernier, où il avait évolué face au Brésil (1-2), Maxence Lacroix, défenseur de Crystal Palace, s’est confié à Téléfoot à quelques jours de l’annonce de la liste pour la Coupe du Monde 2026. En effet, le sélectionneur des Bleus dévoilera sa liste ce jeudi lors du 20h de TF1.

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« J’ai acheté ça (une réplique de la Coupe du Monde), en espérant pouvoir vous montrer la vraie bientôt. Si je me projette déjà dans la liste ? Oui, bien sûr. Je me projette, c’est normal. Si moi je n’y crois pas, personne n’y croira. Une fois qu’on a mis les pieds là-bas, on se dit qu’on fait partie de cette équipe. Dans quatre jours, je serai devant le journal de 20h et je regarderai cette liste tomber », a lâché Maxence Lacroix.

Pub. le - MAJ le
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