Le FC Barcelone prépare un coup inattendu pour cette fin de mercato

Qui dit FC Barcelone dit Julian Alvarez. Depuis le début du mercato déjà, le nom de l’attaquant argentin et celui du club champion d’Espagne en titre sont intimement liés. Il faut dire que les deux parties ont fait tout ce qui semblait en leur pouvoir pour conclure un transfert, mais elles se sont heurtées à un Atlético de Madrid qui n’a aucune envie de vendre son franchise player aux Blaugranas. Un feuilleton qui passionne la presse espagnole, alors que les Colchoneros ont tout de même ouvert la porte à un départ de l’Argentin à Arsenal.

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Tout indique d’ailleurs que le FC Barcelone ne recrutera aucun attaquant cet été, et qu’Hansi Flick fera avec les moyens du bord, lui qui a utilisé Raphinha en numéro 9 lors des deux premières rencontres de championnat. Du renfort est cependant attendu en défense, où un défenseur central est attendu. Et voilà que selon Sport, il pourrait y avoir une surprise au poste de latéral également.

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Un échange de joueurs

Effectivement, le FC Barcelone est en train de travailler sur un échange avec l’Inter. Les Barcelonais enverraient ainsi Alejandro Baldé en Lombardie, et Federico Dimarco débarquerait en Catalogne. C’est du moins l’objectif de la direction catalane, alors que le latéral espagnol ne semble plus vraiment dans les plans d’Hansi Flick, qui l’a d’ailleurs critiqué publiquement. Xavi Espart et Cancelo sont d’ailleurs devant lui dans la hiérarchie. Le journal précise que les deux clubs ont discuté ces dernières heures, et qu’ils travaillent sur un accord.

Une opération qui s’annonce cependant difficile, puisque Dimarco est un taulier de la formation italienne. Le Barça devrait d’ailleurs rajouter une somme d’argent en plus de Baldé pour convaincre la direction milanaise de lâcher l’international italien, sous contrat jusqu’en 2027. Mais Deco et ses hommes ont bon espoir de conclure ce deal d’ici mardi soir.