Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Le FC Barcelone prépare un coup inattendu pour cette fin de mercato

Selon la presse catalane, le FC Barcelone tente de conclure un échange de joueurs avec l’Inter d’ici la fin du mercato.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Raphinha, avec le Barça @Maxppp

Qui dit FC Barcelone dit Julian Alvarez. Depuis le début du mercato déjà, le nom de l’attaquant argentin et celui du club champion d’Espagne en titre sont intimement liés. Il faut dire que les deux parties ont fait tout ce qui semblait en leur pouvoir pour conclure un transfert, mais elles se sont heurtées à un Atlético de Madrid qui n’a aucune envie de vendre son franchise player aux Blaugranas. Un feuilleton qui passionne la presse espagnole, alors que les Colchoneros ont tout de même ouvert la porte à un départ de l’Argentin à Arsenal.

La suite après cette publicité

Tout indique d’ailleurs que le FC Barcelone ne recrutera aucun attaquant cet été, et qu’Hansi Flick fera avec les moyens du bord, lui qui a utilisé Raphinha en numéro 9 lors des deux premières rencontres de championnat. Du renfort est cependant attendu en défense, où un défenseur central est attendu. Et voilà que selon Sport, il pourrait y avoir une surprise au poste de latéral également.

La suite après cette publicité

Un échange de joueurs

Effectivement, le FC Barcelone est en train de travailler sur un échange avec l’Inter. Les Barcelonais enverraient ainsi Alejandro Baldé en Lombardie, et Federico Dimarco débarquerait en Catalogne. C’est du moins l’objectif de la direction catalane, alors que le latéral espagnol ne semble plus vraiment dans les plans d’Hansi Flick, qui l’a d’ailleurs critiqué publiquement. Xavi Espart et Cancelo sont d’ailleurs devant lui dans la hiérarchie. Le journal précise que les deux clubs ont discuté ces dernières heures, et qu’ils travaillent sur un accord.

Une opération qui s’annonce cependant difficile, puisque Dimarco est un taulier de la formation italienne. Le Barça devrait d’ailleurs rajouter une somme d’argent en plus de Baldé pour convaincre la direction milanaise de lâcher l’international italien, sous contrat jusqu’en 2027. Mais Deco et ses hommes ont bon espoir de conclure ce deal d’ici mardi soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Serie A
Inter Milan
Barcelone
Federico Dimarco
Alejandro Baldé

En savoir plus sur

Liga Liga
Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Barcelone Logo Barcelone
Federico Dimarco Federico Dimarco
Alejandro Baldé Alejandro Baldé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier