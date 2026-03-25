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Désiré Doué a choisi son nouvel équipementier

Par Jordan Pardon
1 min.
Désiré Doué au PSG @Maxppp

Fort de son statut de nouvelle star du foot mondial, Désiré Doué a déclenché un véritable raz-de-marée chez les marques ces derniers mois. L’international tricolore était sans sponsor pendant près de deux ans, et il se disait que tous les équipementiers souhaitaient sortir le portefeuille pour le récupérer au sortir de sa finale de Ligue des Champions formidable face à l’Inter Milan (5-0).

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D’après Le Parisien, le Golden Boy 2025 a fait son choix puisqu’il serait désormais représenté par Nike, avec qui il aurait un contrat estimé à environ 2 millions d’euros par an. De son côté, RMC Sport indique que rien n’a encore été signé, mais que les deux parties se rapprochent d’un accord. Nike souhaite en faire l’un de ses visages. Si l’opération allait au bout, Doué toucherait plus de 3 millions d’euros par an, rapporte RMC.

Pub. le - MAJ le
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