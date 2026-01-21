Le père d’un joueur de Getafe décède dans l’accident de train en Espagne

C’est une terrible nouvelle qui vient bouleverser le club de Getafe, dans la banlieue de Madrid. En effet, l’Espagne est toujours en deuil après le dramatique accident ferroviaire survenu dimanche soir en Andalousie, impliquant deux trains à grande vitesse et ayant coûté la vie à 41 personnes. Alors que l’identification des victimes se poursuit, le monde du football s’est vu lui aussi, touché par cette tragédie. Parmi les personnes décédées se trouve un certain David Cordon Cano, le père de Davinchi, un jeune défenseur de 18 ans évoluant dans le club de Liga. Cette nouvelle a d’ailleurs été confirmée hier soir à travers les réseaux sociaux de la formation, rendant hommage à une personne décrite comme simple : « nous regrettons profondément de confirmer la nouvelle que nous n’aurions jamais voulu publier. Nous t’avons rencontré il y a sept mois et en peu de temps, tu nous as conquis par ta simplicité, ta sympathie et ta générosité. Tu vas tellement nous manquer ».

Âgé de 50 ans, David Cordon Cano avait assisté au match de championnat entre Getafe et Valence (0-1) le week-end dernier, avant d’emprunter un train à destination d’Huelva. Son fils, blessé au ménisque et forfait pour la rencontre, était présent à ses côtés dans les tribunes. La veille de la terrible découverte, il avait partagé un message poignant exprimant sa foi et son espoir de retrouver son père sur ces réseaux. Ancien footballeur, son père avait porté les couleurs de la sélection espagnole de beach-soccer, avec laquelle il avait remporté deux titres de champion d’Europe, en 2001 et 2004, et avait été élu meilleur joueur lors de cette dernière édition.