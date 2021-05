Manchester United : Hannibal Mejbri joueur U23 de l'année

Le Français Hannibal Mejbri a été nommé joueur de l'année des moins de 23 ans de Manchester United pour la saison 2020/21, annonce le club. Le milieu de terrain de 18 ans a remporté le trophée Denzil Haroun, après avoir réussi ses débuts sous les ordres de Neil Wood en Premier League 2. Auteur de 21 titularisations, avec un bilan de quatre buts et neuf passes décisives, le milieu de terrain passé par le Paris FC, l'ACBB et l'AS Monaco a contribué à la 8e place des Red Devils, 22 longueurs derrière le voisin de City, qui a terminé en tête de la poule.

«C'est un moment de grande fierté pour moi et ma famille. Je dirai merci aux entraîneurs, à mes coéquipiers et à tous ceux qui m'ont aidé. Merci beaucoup, a déclaré le natif d'Ivry-sur-Seine, qui après avoir démarré son aventure mancunienne chez les U18 l'an passé, est monté en grande cette année. Avant des débuts précoces sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer la saison prochaine ? Son entraîneur, Neil Wood, a en tout cas loué sa progression et sa polyvalence. «À son arrivée, il était plein d'énergie et courait partout, parfois au détriment de l'équipe. Sa discipline s'est grandement améliorée, avec et sans ballon, et sa responsabilité défensive également. (...) Il a joué à gauche, numéro 10, un peu comme un faux 9, et dans un rôle plus libre. Il a eu un certain nombre de défis à relever et je pense que, dans l'ensemble, il s'en est très bien sorti.»