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AS Rome : la déclaration de Paulo Dybala sur son avenir

Par Tom Courel
1 min.
Paulo Dybala @Maxppp

Paulo Dybala sort du silence. En effet, le joueur argentin est absent durant cette Coupe du Monde 2026 avec l’Albiceleste, mais celui-ci a enfin pris la parole au sujet de son avenir. Alors que les rumeurs d’un possible retour en Argentine, notamment à Boca Juniors, s’intensifient, l’attaquant a exprimé ses envies. Au micro de Cadena 3, le joueur de l’AS Rome a tenu à respecter le club italien.

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« Boca ? On verra. Je suis encore joueur de la Roma jusqu’à la fin du mois. Par respect pour le club, je ne vais pas parler de mon avenir. Je ne l’ai pas encore décidé, je ne sais pas ce qu’il sera. Je ne peux pas te dire quelque chose que je ne connais pas » a déclaré l’ancien milieu offensif de la Juventus. Son avenir reste donc incertain durant cette période estivale.

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