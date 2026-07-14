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Sénégal : le Dr Fédior victime d’un règlement de comptes à la FSF ?

Par La Rédaction FM
1 min.
Thiaw et Sadio Mané @Maxppp

La sortie d’Abdoulaye Fall sur le Dr Abdourahmane Fédior continue de faire énormément réagir au Sénégal. En insistant publiquement sur sa formation initiale de gynécologue, le président de la FSF aurait surtout cherché à décrédibiliser le médecin historique des Lions, pourtant également spécialisé en médecine du sport. Derrière cette attaque se cacherait un ancien contentieux avec Khalilou Fadiga : le Dr Fédior aurait autrefois posé son veto à une sélection de Noah Fadiga en raison de ses problèmes cardiaques, une décision très mal vécue par son père.

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Devenu conseiller d’Abdoulaye Fall, Khalilou Fadiga aurait ensuite cherché à placer plusieurs éléments de son entourage au sein de la sélection, dont un nouveau médecin présent lors du Mondial. Le Dr Fédior figurait encore sur le banc au début de la compétition, avant d’en être écarté en plein tournoi. Une mise à l’écart qui, ajoutée aux récentes déclarations du président de la FSF, renforce la thèse d’un règlement de comptes lié au dossier Noah Fadiga.

Pub. le - MAJ le
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