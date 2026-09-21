PSG : les folles images de l’atterrissage à Paris après le Classique victorieux

Après leur victoire face à l’OM (2-1) au Vélodrome, les joueurs du Paris Saint-Germain sont rentrés dans la nuit à Paris, aux alentours de 2 heures du matin. Malgré l’heure tardive et après un Classique particulièrement disputé, les Parisiens ont été accueillis par de nombreux supporters venus célébrer ce succès. Fumigènes, chants et grosse ambiance étaient au rendez-vous pour accompagner le retour du groupe parisien, visiblement loin d’être passé inaperçu.

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De retour à Paris avec la victoire ! 😍❤️💙 pic.twitter.com/v4Lwzde9ZF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 21, 2026

Le PSG a d’ailleurs partagé une vidéo de cette arrivée nocturne sur ses réseaux sociaux avec le message « De retour à Paris avec la victoire ! ». Un accueil qui contraste forcément avec l’atmosphère pesante qui accompagne actuellement l’OM, 17e de Ligue 1 après cette nouvelle défaite. Côté parisien, ce succès permet surtout aux hommes de Luis Enrique d’enchaîner une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues et de repartir du Vélodrome avec un succès symbolique dans un Classique.