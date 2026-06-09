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CdM 2026 : un tremblement de terre touche le camp de base de l’Angleterre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp

Décidément, il ne fait pas forcément bon vivre sur les camps de base de la Coupe du Monde 2026. Après la Suisse qui doit s’entraîner au milieu des serpents, l’Angleterre vient de vivre une sacrée secousse d’après The Evening Standard. Avant d’affronter le Costa Rica ce mercredi en amical, les Three Lions ont vu un tremblement de terre les perturber.

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Ainsi, un séisme de magnitude 6,1 a touché la ville d’Orlando et aurait entraîné plusieurs évacuations. S’il n’y a eu aucun dégât grave ni de blessés, les ondes de choc se sont propagées d’un épicentre aux abords de la côte ouest de Cuba. C’est le séisme le plus important à frapper la région depuis 1880.

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