Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

Un club est prêt à recruter Arnaud Kalimuendo dès cet hiver

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arnaud Kalimuendo @Maxppp

Transféré à Nottingham Forest l’été dernier en échange de 30 M€, Arnaud Kalimuendo (23 ans) peine à se montrer à son avantage chez l’actuel avant-dernier du classement de Premier League. Le Français n’a disputé que 6 matches de championnat anglais, avec un temps de jeu de 66 minutes, et n’a pas marqué le moindre but.

La suite après cette publicité

Pourtant, il garde la cote sur le marché des transferts. Sky Allemagne assure que Stuttgart souhaite recruter un numéro 9 dès cet hiver et Kalimuendo figure parmi ses cibles. Les Allemands auraient déjà discuté avec l’agent du joueur, mais l’Équatorien du Racing Santander, Jeremy Arévalo serait l’autre option.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Stuttgart
Nottingham
Arnaud Kalimuendo

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Nottingham Logo Nottingham Forest
Arnaud Kalimuendo Arnaud Kalimuendo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier