Un club est prêt à recruter Arnaud Kalimuendo dès cet hiver

Transféré à Nottingham Forest l’été dernier en échange de 30 M€, Arnaud Kalimuendo (23 ans) peine à se montrer à son avantage chez l’actuel avant-dernier du classement de Premier League. Le Français n’a disputé que 6 matches de championnat anglais, avec un temps de jeu de 66 minutes, et n’a pas marqué le moindre but.

Pourtant, il garde la cote sur le marché des transferts. Sky Allemagne assure que Stuttgart souhaite recruter un numéro 9 dès cet hiver et Kalimuendo figure parmi ses cibles. Les Allemands auraient déjà discuté avec l’agent du joueur, mais l’Équatorien du Racing Santander, Jeremy Arévalo serait l’autre option.