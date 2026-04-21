Liam Rosenior détruit ses joueurs après la nouvelle déroute de Chelsea

Chelsea est au fond du trou. Depuis son élimination en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, le club entraîné par Liam Rosenior ne met plus un pied devant l’autre. S’il leur reste encore la FA Cup pour sauver l’honneur (demi-finale contre Leeds), les Blues sombrent en championnat. Ce soir, ils se sont lourdement inclinés 3-0 sur la pelouse de Brighton. Une défaite lourde de conséquences et chargée de symboles. Au classement, Chelsea s’est fait doubler par son adversaire du soir et peut se retrouver potentiellement à dix points de la cinquième place synonyme de Ligue des Champions, si Liverpool gagne contre Crystal Palace. Et ce n’est pas tout.

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Chelsea sombre

Les Londoniens viennent d’enchaîner une cinquième défaite consécutive en Premier League sans avoir marqué le moindre but. Une première depuis 1912. Forcément, Liam Rosenior était plus que jamais remis en question après ce nouveau fiasco. Le jeune entraîneur anglais assurait récemment qu’il avait la confiance de sa direction. Mais ce soir, beaucoup se demandent s’il pourra réellement survivre à cette nouvelle désillusion, et ce, malgré un contrat courant jusqu’en 2032. La soirée avait de toute façon mal démarré pour Rosenior. Lui qui prônait l’union sacrée, l’ancien coach de Strasbourg a vu le barbier de Marc Cucurella annoncer avant tout le monde les forfaits de Cole Palmer et de João Pedro pour blessure. De quoi agacer un Rosenior qui avait déjà pesté contre les fuites de ses compositions notamment face au PSG.

Interrogé à l’issue du match, Trevoh Chalobah assure que lui et ses coéquipiers se sont battus jusqu’à la fin malgré le score. « On a tout donné. Mais on n’était tout simplement pas la meilleure équipe. On avait un plan de jeu. On a essayé de le mettre en œuvre. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons travaillé ce plan de match toute la semaine. Nous avons perdu aujourd’hui. Il faut repartir de zéro, on ne peut pas s’attarder sur ces moments-là. Nous pouvons assumer nos responsabilités. En tant que joueurs, nous devons assumer la responsabilité de notre performance. Nous savons à quel point les supporters nous soutiennent, nous savons qu’ils sont déçus par les résultats. Nous ne gagnons pas de matchs. Nous devons rester soudés et nous en sortir. Je pense que les gars se sont donnés à fond. Si vous regardez dans le vestiaire, tout le monde est fatigué. Ça n’a rien à voir avec l’effort. On a tout donné. On a perdu aujourd’hui. On a couru aujourd’hui. Les statistiques sont ce qu’elles sont. Les gars sont fatigués. »

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«Je suis sous le choc, je suis tellement en colère.»

Très attendu par les médias, Rosenior a changé de ton. Cette fois, le jeune coach de 41 ans a décidé de charger ses joueurs. Pour lui, cette déroute était la pire de toutes depuis qu’il est à la tête des Blues. « Et de loin. Et de très loin. C’était inacceptable à tous les niveaux du match. Je n’ai cessé de prendre la défense des joueurs, mais cette performance de ce soir était indéfendable. La manière dont nous avons encaissé les buts, les duels que nous avons perdus. Il faut que quelque chose change radicalement, ici et maintenant. Nous devons nous regarder dans le miroir. Je dois me regarder dans le miroir. Mais je ne peux pas continuer à venir ici et à défendre certaines des choses que nous voyons. Contre Manchester United, le résultat n’était vraiment pas au rendez-vous, mais j’avais le sentiment que nous avions franchi un cap. Mais l’attitude générale et l’état d’esprit faisaient défaut, il n’y avait que la détermination de trois ou quatre des onze titulaires. C’est loin d’être suffisant pour ce club. Je ne peux pas venir ici et mentir. Je dis la vérité. C’était une performance inacceptable à tous les niveaux », a-t-il lâché au micro de Sky Sports, avant d’en remettre une couche devant les caméras de l’émission Match of the Day.

« J’ai mes propres idées, je ne suis pas là pour trouver des excuses. Ce qui s’est passé était inacceptable de la part de tous ceux qui m’entourent, moi en tête. Cela doit changer. C’est une question de responsabilité. J’ai défendu les joueurs quand il le fallait, mais je ne peux pas défendre cette prestation. Elle ne reflète pas ce club, elle ne correspond en rien à ce que j’attends du groupe, et cela doit changer. Je suis sous le choc, je suis tellement en colère. Je parle toujours de ce que je vois et c’était inacceptable. Les buts que nous avons encaissés étaient inacceptables et c’est quelque chose que je dois reconnaître. Je vais examiner l’équipe, j’examinerai les joueurs individuellement et je chercherai une équipe en qui je peux avoir confiance pour maîtriser les fondamentaux du football, et nous ne devrions pas avoir à parler des fondamentaux du football à ce niveau. C’est quelque chose que nous devons corriger très rapidement. Ce soir, ce n’était pas une question de tactique. C’était une question de volonté, d’esprit, de courage, et je n’en ai pas vu assez ce soir. C’est loin d’être suffisant et nous devons nous améliorer sur ce point. » Le retour à Londres s’annonce agité.