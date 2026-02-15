TFC : l’énorme coup de gueule du président Olivier Cloarec

Après la défaite de Toulouse contre une équipe du Havre réduite à dix, le président des Violets, Olivier Cloarec, n’a pas caché son énorme déception en zone mixte. «Je voudrais déjà féliciter le Havre pour sa victoire. Ils ont montré les valeurs que nous, on n’a pas su montrer sur le terrain. Ils méritent amplement leur succès et nous, on mérite amplement la défaite. Ce qu’on a montré, c’est honteux, au-delà du résultat. Même si on avait fait un nul, j’aurais eu les mêmes paroles après le match. Ce qu’on a montré ce soir et depuis quelques matches, c’est loin d’être satisfaisant. Et ce n’est pas ce à quoi on était habitués depuis le début de la saison. C’est parce que je suis le premier responsable de cette défaite. Si on en est là aujourd’hui, c’est que je n’ai pas trouvé non plus le bon message à faire passer pour qu’on continue à performer, par rapport à ce qu’on a montré depuis le début de la saison. Ça fait deux, trois matches. Évidemment, au TFC, on ne va pas gagner tous les matches. Mais au-delà de gagner ou perdre, il y a des choses qu’on doit montrer sur le terrain ou ne pas montrer. Les valeurs de travail, d’humilité.»

Il a également reconnu que des décisions allaient être prises prochainement avec Carles Martinez Novell et le directeur sportif Viktor Bezhani. «Avoir de l’ambition, c’est une chose. Mais le plus important, c’est de le montrer, pour atteindre nos objectifs. Aujourd’hui, au-delà du résultat, je vous le dis, ce qui me déplaît le plus, c’est la manière. Je m’excuse par rapport à tous les supporters qui ont fait le déplacement, tous les amoureux du TFC. J’espère que… Enfin, non, ce n’est pas j’espère. Dès demain matin, on va se remettre au travail très vite, très fort, avec beaucoup d’humilité encore une fois. Évidemment, on fait les choses dans l’ordre. C’est déjà très, très rare que j’intervienne. Quand j’interviens, c’est qu’il y a de bonnes raisons. Et pour le coup, il y en avait une. J’ai prévenu évidemment Carles et Viktor (Bezhani) que j’allais m’entretenir avec les joueurs dès la fin du match. Des décisions à chaud, ce n’est jamais bon. Il y avait un message à faire passer ce (dimanche) soir. On n’allait pas fermer la porte du vestiaire, prendre l’avion et rentrer à Toulouse comme ça. On ne va pas le digérer aussi vite que ça.»