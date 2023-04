Barça : le groupe convoqué pour le déplacement à Getafe

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a dévoilé ce samedi le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour le déplacement sur la pelouse de Getafe dans le cadre de la 30e journée de Liga. L’entraîneur blaugran devra d’ailleurs faire son onze de départ sans plusieurs de ses habituels titulaires, comme Pedri, Frenkie de Jong ou Ousmane Dembélé, toujours en rééducation.

Comme cela a été le cas sur les dernières échéances, le technicien catalan a décidé de convoquer Pablo Torre, lui qui n’a pas le temps de jeu attendu au FCB

et qui pourrait quitter le club en prêt cet été. Chez les jeunes, on retrouve aussi Angel Alorcon, qui a connu quatre entrées en jeu cette saison entre le championnat et la coupe, ou encore Aleix Garrido, qui lui n’a connu qu’une petite entrée en Liga.

