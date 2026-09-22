Monaco : Benzahra, Ajroud, Haddani et Gomes Da Veiga signent pro

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, l’AS Monaco vient d’officialiser les premiers contrats professionnels de quatre jeunes de son Academy. Safouane Benzahra, Najd Ajroud, Nahël Haddani et Melvin Gomes Da Veiga ont signé jusqu’au 30 juin 2029. Une récompense pour les quatre joueurs de la génération 2008, qui avaient tous participé au parcours des U19 jusqu’en demi-finales du championnat de France la saison dernière.

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✍️ Safouane Benzahra, Najd Ajroud, Nahël Haddani et Melvin Gomes Da Veiga signent leur premier contrat professionnel !



L’AS Monaco leur souhaite la plus grande réussite sous les couleurs Rouge & Blanche ! ❤️🤍 pic.twitter.com/yN9eMOR45D — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 22, 2026

La semaine dernière, on vous confirmait dans nous colonnes ces quatre talents étaient appelés à franchir ce cap après avoir été intégrés au groupe de Filipe Luis durant la préparation. Benzahra a déjà connu ses premières minutes officielles avec l’ASM, notamment en Ligue de Conférence et en Ligue 1 face au PSG, tandis qu’Ajroud, Haddani et Gomes Da Veiga poursuivent leur progression vers l’équipe première. Une nouvelle preuve de la confiance accordée à la formation sur le Rocher.