Jermain Defoe quitte déjà son poste d’entraîneur

Jermain Defoe n’est plus l’entraîneur de Woking. Seulement quatre mois après sa nomination, l’ancien international anglais a quitté le club de National League d’un commun accord. Selon le Daily Mail, cette séparation fait suite à un conflit avec un membre de la direction. Defoe ne se serait même pas présenté à l’entraînement jeudi avant d’informer le club de sa décision de démissionner.

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Le technicien de 43 ans quitte pourtant Woking sur un bilan encourageant, avec une seule défaite en six matchs officiels. Dans un message publié sur Instagram, Defoe a expliqué que « les circonstances » ne lui permettaient plus de poursuivre sa mission, tout en assurant être « extrêmement fier » du travail accompli. Le club a de son côté remercié son désormais ex-entraîneur et lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière.