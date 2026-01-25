Ligue 1 : Strasbourg étrille Lille et se relance dans la course à l’Europe

Le LOSC n’y arrive plus. Défaits par le Celta de Vigo en Europe, éliminés de la Coupe de France et dans une très mauvaise dynamique en championnat, les Nordistes devaient retrouver le chemin de la victoire, ce dimanche soir, en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Opposés à Strasbourg, les Dogues se présentaient en 3-4-3 avec Giroud aligné aux côtés de Fernandez-Pardo et Mbappé en attaque. De son côté, Gary O’Neil optait lui pour un 4-2-3-1 avec Panichelli en pointe. Et la tendance s’est malheureusement confirmée pour les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy… Déterminé en début de match, le LOSC souffrait progressivement de la montée en puissance du club alsacien.

Et ce qui devait arriver arriva… Peu avant la première demi-heure de jeu, Doué centrait pour Panichelli, qui se jouait de Mbemba avant de tromper Özer d’un tir croisé du gauche (0-1, 25e). Sonnés, les Lillois plongeaient sur la séquence suivante. A peine le temps d’oublier cette entame ratée, les hommes de Genesio subissaient un nouvel assaut des Alsaciens et Enciso concluait victorieusement après une superbe combinaison entre Moreira, Barco et Panichelli (0-2, 26e). Dominateurs, les Strasbourgeois poursuivaient leur entreprise et manquaient de peu le KO. Trouvé par Barco, Diego Moreira s’illustrait à son tour mais Berke Özer s’interposait (36e).

Lille s’enfonce

Au bord du gouffre, Lille se révoltait mais Bouaddi tombait sur un Penders inspiré (38e). Une timide réaction qui n’empêchait pas le RCSA de repartir à l’attaque. Sur un centre de Godo, Panichelli faisait encore trembler les supporters lillois mais sa tête s’écrasait sur la transversale (0-2, 40e). En souffrance, le LOSC n’abandonnait pas mais butait sur un Mike Penders en grande forme. Mené à la pause, Lille se signalait à nouveau sur le but alsacien mais Giroud, servi par Santos, tombait encore sur le portier strasbourgeois (56e). Une occasion ratée qui allait finalement précipiter la chute des Dogues.

Sur l’action suivante, Moreira débordait, se remettait sur son pied gauche avant de trouver Godo qui enfonçait un peu plus les locaux (0-3, 58e). Bien plus menaçant, le RCSA cherchait le KO et finissait par le trouver. Si Enciso faisait briller Berke (66e), Godo s’offrait lui un petit festival individuel pour enterrer le LOSC (0-4, 72e). Dans le dernier quart d’heure, les deux formations envoyaient du sang neuf, à l’instar de Félix Correia côté LOSC. Sur le gong, Fernandez-Pardo réduisait le score (1-4, 90+3e) mais le dénouement restait le même. Résultat ? Strasbourg retrouvait le goût de la victoire et se repositionnait au 7e rang. Lille n’y arrive plus et se retrouve 5e.