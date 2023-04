PSG : Jérôme Rothen change d’avis sur Neymar et réclame le départ de Verratti

Toujours présent lorsqu’il faut donner son avis sur son club de coeur, le Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen a souvent la dent dure contre le club de la capitale. La faute aux couacs à répétition des Rouge et Bleu, notamment en ligue des Champions. Pour la saison prochaine, Rothen attend donc de gros changements. Mais après avoir réclamé le départ de Neymar, l’ancien ailier gauche a changé d’avis. Et c’est Marco Verratti qui est désormais dans son viseur.

«Je pense que ce n’est pas lui qui doit partir en priorité, a tranché notre consultant dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi. Je vais peut- être surprendre quand je dis ça. Mais ce n’est pas facile de le faire partir. Par rapport au contexte actuel… Il est actuellement blessé, a vécu une année compliquée, son investissement par rapport au club laisse à désirer et il a prolongé. (…) Pour toutes ces raisons-là, le faire partir aujourd’hui est très compliqué. Ce serait surtout perdre du temps car s’il doit y avoir un changement radical dans le vestiaire, il faut casser les alliés de Neymar dans le vestiaire, couper la tête à certains. Un Verratti, par exemple, ce n’est pas assez par rapport à son investissement. Il y en a d’autres, comme Lionel Messi, en fin de contrat, qui ne doit pas être prolongé, ou Sergio Ramos, en fin de contrat aussi. Moi, j’irais plus sur ces joueurs-là, c’est plus réalisable», a-t-il déclaré sur RMC Sport.

