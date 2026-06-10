Barça : Marc Casado s’éloigne de la Ligue 1

Un temps annoncé du côté de Monaco, où Jorge Mendes pouvait le placer, Marc Casado ne devrait a priori pas rejoindre la Principauté. Comme l’indique Sport, le milieu de terrain catalan va bien quitter le Barça, mais la tendance est pour l’instant à un départ pour le Betis, club qui est en pole position pour le recruter pour le moment.

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L’option Betis semble pour l’instant convaincre toutes les parties impliquées dans l’opération, même si des clubs anglais et le Bayer Leverkusen sont aussi dans le coup. Le joueur de 22 ans a aussi dit non à un départ en Arabie saoudite, alors que le FC Barcelone exige 20 millions d’euros pour son transfert.