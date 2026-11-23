Le Mans a également fait vivre cette soirée historique à ses supporters restés dans la Sarthe. Le club avait organisé la diffusion en direct de la rencontre face à l’OM dans un cinéma, permettant aux fans qui n’avaient pas pu effectuer le déplacement au Vélodrome de suivre cet exploit collectif. Une belle initiative pour partager ce rendez-vous particulier avec toute la communauté mancelle.

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Et les images de la remontada sont tout simplement folles. Après avoir vu leur équipe revenir au score puis arracher la victoire dans les dernières secondes (3-2), les supporters présents dans la salle ont laissé exploser leur joie. Une scène de communion exceptionnelle pour accompagner l’un des plus beaux exploits de l’histoire récente du club.