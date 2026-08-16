Arsenal - Manchester City : les compositions officielles

Un titre pour bien débuter la saison. Champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004, Arsenal défie Manchester City ce samedi à 16h pour le Community Shield, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec leurs nouvelles recrues, les Gunners voudront bien commencer leur saison pour débuter la Premier League avec de la confiance. De leur côté, les Cityzens voudront également être titré pour la première officielle d’Enzo Maresca sur leur banc.

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Pour ce faire, Mikel Arteta a aligné un 4-2-3-1 avec Havertz en pointe épaulé par Madueke, Odegaard et Tzolis. Recruté cet été, Bruno Guimaraes est titulaire dans le double pivot avec Lewis-Skelly. Du côté de Manchester City, Haaland évolue en attaque avec Semenyo et Doku. Foden animera le milieu avec Anderson et Kovacic tandis que Rayan Cherki est sur le banc.

Les compositions officielles :

Arsenal :

Manchester City :