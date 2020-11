La statistique offensive peu encourageante pour l'ASSE

Après un bon début de saison, avec 3 victoires et 1 match nul, l'AS St-Etienne s'est totalement effondrée. Une terrible série de 5 défaites de rang et désormais une 13e place au classement de Ligue 1. Les problèmes offensifs sont criants, alors que les Verts n'ont marqué qu'un but lors de ces 5 matchs.

Mais c'est surtout le manque d'occasion qui effraie. Comme le révèle Le Progrès, les hommes de Claude Puel n'ont cadré qu'un seul tir sur les 30 tentés lors des 3 derniers matchs. Sans cadrer, il devient difficile de marquer et donc de gagner des matchs. Au moins, l'ASSE sait ce qu'il faut travailler, alors que le derby face à l'OL se profile ce dimanche (à suivre en live commenté sur FM).