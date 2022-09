Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone privés de la pépite Endrick ?

La suite après cette publicité

Il est sans doute le jeune considéré comme le plus grand espoir du football brésilien. À seulement 16 ans, Endrick Felipe Moreira de Sousa, que l’on appelle plus communément Endrick, a déjà fait les Unes des médias brésiliens, mais aussi en Europe. Pépite de Palmeiras, l’attaquant fascine par sa capacité à briller face à des joueurs ayant au moins cinq ans de plus que lui.

Révélé en Copinha, compétition dans laquelle il a inscrit 6 buts en 7 matches cette année, Endrick a énormément fait parler de lui en Espagne. Notamment à Madrid où la presse locale en a fait un prodige destiné à suivre les pas de Vinicius Junior ou de Rodrygo, deux autres jeunes talents auriverdes recrutés très tôt par le Real Madrid. Entre temps, Palmeiras a verrouillé son gamin avec un contrat jusqu’en 2025 et une clause libératoire estimée à 60 M€.

Palmeiras compte ses sous

Endrick ne restera sûrement pas très longtemps dans son club pauliste, mais au moins il rapportera un joli chèque. Son avenir, justement, fait couler pas mal d’encre. Dernièrement, les réseaux sociaux se sont enflammés sur une rumeur annonçant un accord avec le Paris Saint-Germain. Un bruit de couloir qui n’ira pas plus loin. En revanche, Globoesporte a fait une annonce qui ne manquera pas de faire réagir la presse espagnole. Selon le média brésilien, Palmeiras aimerait éviter une vente d’Endrick au Real Madrid ou au FC Barcelone.

La raison est purement financière. En Espagne, une taxe de 15% sur le montant brut du transfert doit être payée en cas de transaction avec un club brésilien. Palmeiras ne roulant pas sur l’or, pas question de lâcher un gros chèque en route. La voie semble donc se dégager pour les clubs non espagnols intéressés. Mais attention, il faudra encore patienter avant de voir Endrick débarquer en Europe. Le joueur de 16 ans doit attendre d’en avoir 18 pour être autorisé à quitter son pays.