Cristiano Ronaldo met le feu à Manchester United

Manchester United ne l'a pas vu venir. Cet été, les pensionnaires d'Old Trafford ont rapidement bouclé l'arrivée d'Erik ten Hag avant de se pencher sur le mercato. Malgré l'absence de Ligue des Champions, les dirigeants mancuniens avaient scellé le sort de Cristiano Ronaldo. L'idée était de continuer avec lui l'année prochaine. C'était également celle du nouvel entraîneur et de l'attaquant portugais, prêt à s'investir dans le nouveau projet selon la presse britannique. Mais ce week-end, le Times a révélé que CR7 a demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre.

Une petite bombe qui a mis le feu à Manchester United et qui tombe à un très mauvais moment. Après un mois de juin sans avoir accueilli de recrues, ce qui a agacé les fans, le club fait face à un désastre avec le feuilleton Cristiano Ronaldo. Les rumeurs entourant ses envies de départ ne sont apparues que très récemment. Ce qui met le club dans l'embarras et sous pression au moment de reprendre l'entraînement. Hier, l'attaquant a d'ailleurs manqué la reprise pour raisons personnelles selon le club. Mais comme expliqué par The Athletic, Manchester United n'a été mis au courant que très tard ce qui semble avoir un lien avec son avenir.

MU n'a jamais imaginé qu'il partirait

Discret, CR7 a été aperçu hier au centre d'entraînement de l'équipe nationale portugaise à Lisbonne où il s'est entraîné. Le Manchester Evening News explique que le club ne sait pas encore quand la star va revenir ni même si elle sera présente lors de la tournée estivale, très importante au niveau sponsoring. Son absence serait terrible pour les Red Devils. De plus, le Daily Mail explique que «la saga Cristiano Ronaldo a mis un frein à Erik ten Hag juste au moment où les roues commençaient à tourner avec quatre nouvelles recrues imminentes… Un remplaçant pour CR7 n'a jamais fait partie du plan de transfert estival de United».

En effet, les Mancuniens n'ont jamais pensé se séparer de CR7. D'ailleurs, ils ne se sont pas positionnés sur un grand n°9 car la direction n'imaginait pas que le Portugais partirait. Il était donc inutile pour eux de chasser un attaquant vedette comme Erling Haaland ou Darwin Nuñez, qui ont signé chez des rivaux. Le MEN ajoute qu'il reste très peu d'options de haut niveau pour remplacer Cristiano Ronaldo, qui intéresse Chelsea. Et celles qui restent coûteront une fortune. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'écurie anglaise, qui pensait utiliser son argent pour recruter d'autres joueurs. D'ailleurs, la bombe lâchée au sujet de CR7 a fait passer au second plan le travail effectué récemment par le club pour le MEN.

Ten Hag et les Red Devils sont sous pression

«Le club fait un pas en avant et un autre en arrière. Christian Eriksen a accepté de rejoindre Old Trafford et il pourrait être rejoint par Frenkie de Jong, Lisandro Martinez et Tyrell Malacia. Tout cela a été éclipsé par la dramatique saga Cristiano Ronaldo». Pour le Daily Mail, «le crachat de Cristiano Ronaldo est un jugement pour un Manchester United médiocre qui allait se produire … Erik ten Hag est pris au milieu et doit faire les choses correctement». Pour le média britannique, le coach néerlandais est déjà sous pression. Il doit réussir à éteindre l'incendie et retenir un joueur qui veut jouer la Ligue des Champions.

C'est un énorme test pour l'ancien entraîneur de l'Ajax, qui va devoir se montrer convaincant lors de l'entretien qu'il aura avec sa star. Pour Manchester United, le cas CR7 sera aussi très important. «Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie de la médiocrité, se contentant d'être Manchester United», rappelle le Mail. Mais la mission sera difficile d'autant que le club aurait peur que le joueur aille plus loin et fasse une demande de transfert (transfer request) selon le Mirror. Pour le moment, il a seulement manqué la reprise. Sur le pied de guerre, Manchester United espère rapidement régler ce dossier et débuter la saison dans le calme et la sérénité. Ce qui n'est pas gagné, d'autant que le feuilleton CR7 agace les supporters. «Nous nous transformons en cirque», a lâché un fan au MEN. L'été promet d'être chaud à United.