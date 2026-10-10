Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Barça : Laporta donne un indice sur la présence de Raphinha contre le PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Raphinha avec le FC Barcelone @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Le FC Barcelone a vécu une belle frayeur avec Raphinha. Le Brésilien s’est légèrement blessé avec sa sélection durant cette trêve internationale. Il connaît un problème à la cuisse et sera forfait pour le match de ce samedi face à Getafe (18h30). Il devrait ensuite pouvoir tenir sa place.

La suite après cette publicité

«Les médecins nous disent que Raphinha sera disponible pour Paris (en Ligue des Champions le 20 octobre, ndlr). En tant que club, nous essayons de faire comprendre aux instances internationales que ces interruptions nous causent des préjudices», déplore le président du Barça. Depuis le début de la saison, le joueur de 29 ans marche sur l’eau avec pas moins de 14 buts et 3 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues seulement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Raphinha

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier