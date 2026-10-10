Barça : Laporta donne un indice sur la présence de Raphinha contre le PSG

Le FC Barcelone a vécu une belle frayeur avec Raphinha. Le Brésilien s’est légèrement blessé avec sa sélection durant cette trêve internationale. Il connaît un problème à la cuisse et sera forfait pour le match de ce samedi face à Getafe (18h30). Il devrait ensuite pouvoir tenir sa place.

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«Les médecins nous disent que Raphinha sera disponible pour Paris (en Ligue des Champions le 20 octobre, ndlr). En tant que club, nous essayons de faire comprendre aux instances internationales que ces interruptions nous causent des préjudices», déplore le président du Barça. Depuis le début de la saison, le joueur de 29 ans marche sur l’eau avec pas moins de 14 buts et 3 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues seulement.