OM : les 4 principaux reproches des supporters à Pablo Longoria

La tension est montée d’un cran à Marseille. Jusqu’ici intouchable, Pablo Longoria voit son image être sérieusement remise en question par les supporters phocéens. Un événement impensable qui intervient après un début de saison mitigé. En Ligue 1, pas de panique. L’OM est cinquième du classement à deux points du leader monégasque. Mais l’élimination précoce en Ligue des Champions, le niveau de jeu affiché et la gestion étonnante de certains joueurs (Azzedine Ounahi par exemple) interpellent. A tel point que Marcelino a préféré rendre son tablier.

À l’heure où Marseille va défier successivement l’Ajax Amsterdam, le Paris Saint-Germain et Monaco, beaucoup redoutent un naufrage, notamment depuis le départ soudain du coach espagnol. Prévue de longue date, la réunion d’hier entre les dirigeants olympiens et les groupes de supporters ne s’est donc pas déroulée de la meilleure des manières. En clair, Pablo Longoria (président), Javier Ribalta (directeur du football), Stéphane Tessier (directeur administratif et financier) et Pedro Iriondo (directeur général) ont été ciblés par les critiques.

La méthode Longoria ne passe plus

Mais comment en est-on arrivé à demander la démission de l’intouchable Longoria ? Dans son édition du jour, L’Équipe a dressé la liste des reproches. Patron des South Winners, Rachid Zeroual a ainsi pointé du doigt la manie du changement permanent (joueurs, coach, staff) de Longoria et la perte de nombreux cadres (Mandanda, Payet, Guendouzi, Sanchez). Mais ce n’est pas tout. Visiblement très remonté, Zeroual a également reproché à l’Espagnol de tomber un peu trop dans le copinage. Outre le cas Marcelino (les deux hommes se connaissent depuis 2006), le fait de privilégier d’autres filières que les jeunes Marseillais pour le centre de formation passe mal.

Ensuite, l’élimination de la Ligue des Champions est dure à digérer, car l’OM avait axé et augmenté ses abonnements sur la campagne en C1. Enfin, les conditions d’entraînement de la section féminine et le faible budget accordé aux équipes de jeunes ont également été pointés du doigt. Autant de reproches qui ont donc conduit les supporters à réclamer la tête des quatre dirigeants cités ci-dessus. Arrivé à l’OM le 26 juillet 2020, Pablo Longoria va-t-il réussir à sortir de cette crise ? Pour la première fois, alors qu’il doit trouver un nouvel entraîneur dans l’urgence, il fait peut-être face à son premier défi de taille.