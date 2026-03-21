Le plan du FC Barcelone pour recruter Julián Álvarez, le tournant de la saison pour Paul Pogba

Barcelone met en place une stratégie pour Alvarez

En Espagne, dans Sport, « la formule pour la signature d’Alvarez », peut-on lire. Le FC Barcelone cible Julián Álvarez comme priorité pour l’attaque l’été prochain, malgré son coût élevé. Les dirigeants blaugranas envisagent une opération autour de 100 millions, en explorant une formule incluant un joueur en échange pour réduire le prix. Ce scénario s’inspire des succès passés d’anciens Barcelonais comme David Villa. Malgré les déclarations de Joan Laporta, qui cherche à minimiser les dépenses, Deco suit activement le marché des attaquants, avec Alvarez en tête de liste.

La suite après cette publicité

Moment décisif pour Paul Pogba

Plus au nord, à l’AS Monaco, Paul Pogba reprend partiellement l’entraînement collectif à Monaco après quatre mois d’absence pour un mollet douloureux, sans avoir joué depuis décembre. Sébastien Pocognoli voit la trêve internationale comme un juge de paix pour accélérer sa montée en puissance physique et collective. Thilo Kehrer a loué son attitude exemplaire : arrive tôt, repart tard et reste positif et exigeant malgré le scepticisme des supporters. À Monaco, où l’on vise une place en LDC à 7 matchs de la fin, un retour de Pogba serait un bonus dans un entrejeu déjà solide. La clé durant cette trêve sera de le réintégrer progressivement au groupe pour retrouver rythme et plaisir, sans date fixe de retour en match.

La solidité de Safonov plaît à Luis Enrique

Safonov a éteint la concurrence pour Le Parisien. Matvey Safonov s’impose fermement comme gardien numéro 1 du PSG, reléguant Lucas Chevalier sur le banc après de nouvelles prestations décisives en Ligue des champions. Face à Chelsea à Stamford Bridge, le Russe de 27 ans a réalisé 9 arrêts et il est à l’origine du premier but de Kvaratskhelia. Luis Enrique apprécie sa solidité, malgré quelques hésitations au pied. Safonov a éteint la rivalité au poste de gardien de but et mérite sa place de numéro 1.