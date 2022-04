La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 25e bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Resté muet malgré la victoire de son équipe contre l'Arminia Bielefeld (3-0), Robert Lewandowski reste le leader avec son solide bilan de 32 buts en 30 matches. Alors qu'il reste environ un mois de compétition, le buteur polonais demeure en bonne posture pour remporter le titre de meilleur buteur européen pour une seconde année de rang.

Juste derrière, petite surprise puisque c'est l'Uruguayen Darwin Núñez qui pointe au deuxième rang. Avec 25 buts en 25 matches, le joueur de Benfica reste sur une nouvelle réalisation hier contre le Sporting CP lors d'une victoire 2-0 de sa formation. Le podium est complété par un autre buteur réputé et pas des moindres puisqu'il s'agit de Karim Benzema. Le buteur français de 34 ans a également rajouté un pion hier à son bilan de 25 buts en 28 matches. Contre le Séville FC, c'est lui qui a arraché la victoire 3-2 dans les derniers instants de la rencontre.

Ciro Immobile toujours en embuscade, Kylian Mbappé remonte

Au pied du podium, on retrouve Ciro Immobile. Lauréat en 2020, le joueur de la Lazio reste bien placé et compte un bilan similaire avec Karim Benzema (mais quelques minutes de jeu en plus). Samedi contre le Torino (1-1), il a évité la défaite aux Biancocelesti dans les derniers instants. Cinquième, Deniz Undav n'a pas joué avec l'Union Saint-Gilloise et reste bloqué à 25 buts en 33 matches. C'est mieux que le sixième Dušan Vlahovic qui a arraché le nul avec la Juventus contre Bologne (1-1) dans les dernières secondes. Le Serbe porte son bilan à 23 buts en 31 matches.

En septième position, le Suisse Michael Frey n'a pas joué et reste crédité de 22 buts en 33 matches. Derrière lui, Kylian Mbappé poursuit sa folle remontée. Auteur d'un but sur penalty contre Marseille lors d'une victoire 2-1, le Parisien comptabilise désormais 21 buts en 29 matches. Au neuvième rang, Patrik Schick continue de glisser au classement. Muet contre le RB Leipzig (défaite 1-0), il reste bloqué à 20 buts en 23 matches. C'est un tout petit peu mieux que le dixième Sébastien Haller qui a eu besoin de trois matches de plus avec l'Ajax Amsterdam pour marquer 20 buts.

Aux portes du top 10, on retrouve Mohamed Salah avec lui aussi 20 réalisations. Paul Onuachu (Genk), Tarik Tissadouli (La Gantoise), Martin Terrier (Stade Rennais), Jordan Siebatcheu (Young Boys) et Wissam Ben Yedder (Monaco) échouent un peu plus loin avec 19 buts. Il devance d'une courte tête Erling Haaland (Borussia Dortmund) ainsi que Mehdi Taremi (FC Porto) et leurs 18 buts. Christopher Nkunku (RB Leipzig), Heung-min Son (Tottenham) et Jelle Vossen (Zulte Waregem) suivent plus loin avec 17 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 32 buts en 30 matches (2592 minutes)

2) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 25 buts en 25 matches (1761 minutes)

3) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 25 buts en 28 matches (2318 minutes)

4) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 25 buts en 28 matches (2446 minutes)

5) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 33 matches (2896 minutes)

6) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 23 buts en 31 matches (2675 minutes)

7) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 33 matches (2523 minutes)

8) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 21 buts en 29 matches (2492 minutes)

9) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 23 matches (1761 minutes)

10) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 20 buts en 26 matches (2204 minutes)