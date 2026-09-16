Le Real Madrid répond à la polémique du t-shirt en soutien à Ceuta

Hier soir, le Real Madrid a souffert, mais a réussi à s’imposer 3-2 sur le terrain d’Elche. Un succès qui permet aux joueurs de José Mourinho de remonter à la deuxième place du classement de Liga. Cependant, le résultat du match n’est pas l’information qui a fait la Une des médias locaux. Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Junior se sont fait remarquer en masquant le message «Todos somos Caballas» du t-shirt de soutien à la ville de Ceuta, confrontée à une grave crise migratoire depuis plusieurs semaines, porté par les joueurs madrilènes avant le coup d’envoi.

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Un choix qui a heurté plus d’un supporter merengue. Mais selon El Chiringuito, le Real Madrid n’en veut absolument pas à ses joueurs. La Casa Blanca a accepté l’initiative proposée par Elche, mais elle a laissé chacun de ses joueurs s’exprimer avec sa sensibilité. « Le Real Madrid respecte l’opinion et la sensibilité de chacun de ses employés. On ne peut obliger personne à faire quelque chose qu’il ne pense pas ou à laquelle il ne croit pas », a déclaré le journaliste Marcos Benito. Affaire close ?