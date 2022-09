Real Madrid - Bétis Séville : les compositions officielles

Sortez les pop-corns, asseyez vous confortablement dans votre canapé, et préparez-vous à suivre l’un des gros chocs de ce week-end européen. Actuel leader de la Liga, le Real Madrid affronte son dauphin au classement, le Bétis Séville, dans le cadre de la quatrième journée de championnat. Une rencontre très attendue de l’autre côté des Pyrénées qui se tiendra ce samedi au Santiago Bernabeu, stade mythique de la Casa Blanca. Auteurs d’un début d’exercice 2022-2023 convaincant, dans la lignée de la fin de saison dernière, les hommes de Carlo Ancelotti vont tenter de prendre seuls les commandes du classement général et poursuivre leur excellente dynamique. Cependant, le Real Bétis, fort de ses trois succès en autant de rencontres, a des arguments à faire valoir et mettra tout en œuvre afin de défendre ses chances face au champion en titre. Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h15.

Pour cette quatrième sortie de la saison, Carlo Ancelotti mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres. Dans son traditionnel schéma articulé en 4-3-3, le technicien transalpin a en effet décidé de titulariser une nouvelle fois Aurélien Tchouaméni dans l’entrejeu. Très intéressant depuis le départ de Casemiro, le Tricolore est accompagné de l'indéboulonnable Luka Modric et son compatriote, Eduardo Camavinga. Ferland Mendy et Dani Carvajal retrouvent une place de titulaire après avoir été mis au repos le week-end dernier face à l’Espanyol Barcelone. Sans surprise, Karim Benzema occupe la pointe de l’attaque madrilène, aux côtés de Rodrygo et Vinicius Jr. Du côté du Bétis Séville, Nabil Fékir aura pour mission d’organiser le jeu dans son habituel rôle de numéro dix, au sein du 4-2-3-1 mis en place par Manuel Pellegrini. Suspendu après avoir écopé d’un carton rouge face à Osasuna, German Pezzella est remplacé en défense centrale par Luiz Felipe.

Compositions des équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Alaba, Militao, Mendy - Modric, Tchouaméni, Camavinga - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr

Real Bétis : Rui Silva - Sabaly,Felipe, Edgar, Moreno - Rodriguez, Guardado - Canales, Fékir, Juanmi - Iglésias