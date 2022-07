Suivez la rencontre amicale entre l'OM et Norwich

17h51 : Un 4-3-3 pour Norwich avec Aarons et Rashica notamment

La suite après cette publicité

Les Anglais se déplacent à Fos-sur-Mer avec un 4-3-3, Max Aarons et Todd Cantwell formeront le pair sur le couloir droit. Rashica animera l'aile gauche. Mc Lean au milieu avec Sorensen et Sinani. Tim Krul est dans les buts.

📋 How we line-up to take on Marseille…



◾️ Sinani right, Rashica left

◾️ Cantwell in number ten role

◾️ Sargent up top



🎥 Watch here: https://t.co/O5djebpyuc#NCFC | #CityOnTour 🇫🇷 pic.twitter.com/QmS3NQZirZ