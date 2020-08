Manchester United a le champ libre pour Donny van de Beek

Alors qu’il devait prendre part à la rencontre amicale face à l’Eintracht Francfort, Donny Van de Beek semble plus que jamais sur le départ comme le confirmait l’entraîneur de l'Ajax Erik ten Hag : « il y a en effet des négociations qui l'empêchent de faire partie du groupe. Nous verrons comment cela va se terminer. » Une information qui ferait selon The Telegraph les affaires de Manchester United qui chercherait à enrôler le milieu de terrain de 23 ans.

En effet, le club mancunien le regarde avec une grande attention depuis quelques années maintenant et surtout discuterait avec les agents du Néerlandais depuis plusieurs semaines, le joueur attendrait néanmoins une offre des Red Devils. L’Ajax demanderait pas moins de 40 M€ pour laisser partir l’une de ses jeunes pépites. D'autant que le joueur a longuement été associé à un déménagement en Espagne.

L'Ajax veut le voir partir sous deux semaines

En effet, les années précédentes, le Real Madrid lui avait fait les yeux doux et l'affaire n'était pas très loin de se conclure. Le FC Barcelone aussi pensait à lui, mais selon le média anglais, le manque de liquidité du club catalan pousserait plutôt Van de Beek vers l'Angleterre. Pour le moment, aucune offre n'a été faite à l'ex-demi finaliste de la Ligue des Champions (2019).

Pour autant, les Red Devils comptent bien sortir le chéquier cet été puisque leur priorité absolue se nomme Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et qu'il pourrait en plus faire signer chez eux le Néerlandais susmentionné. Du côté des pensionnaires de l'Amsterdam Arena, on souhaiterait boucler ce départ avec la première journée de championnat, le 13 septembre prochain. Il reste donc peu de temps...