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Le PSG reprête Naoufel El Hannach à Montpellier

Par Jordan Pardon
1 min.
Naoufel El Hannach @Maxppp

Comme la saison dernière, Naoufel El Hannach pose ses valises à Montpellier. Le défenseur de 19 ans est une nouvelle fois prêté au MHSC par le Paris Saint-Germain. Issu de la même génération 2006 que Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu, l’ancien international U20 marocain avait joué la saison dernière 19 matchs de Ligue 2 sous les ordres de Zoumana Camara, qu’il avait déjà côtoyé à Paris.

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«Naoufel El Hannach revient au MHSC. Prêté par le Paris Saint-Germain durant l’exercice 2025-2026, ce défenseur polyvalent pouvant évoluer au poste de latéral dans les 2 couloirs, mais aussi dans l’axe, avait disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot héraultais la saison dernière, dont 19 ans Ligue 2. Le MHSC est de son côté très heureux de pouvoir compter une 2ème saison consécutive sur cet élément talentueux, polyvalent, fiable et doté d’une bonne mentalité. Welcome back Naoufel », indique le communiqué de Montpellier.

Pub. le - MAJ le
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