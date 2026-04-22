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Liga

Liga : match interrompu entre le FC Barcelone et le Celta

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lamine Yamal face au Celta de Vigo @Maxppp
Barcelone 1-0 Celta Vigo

Le FC Barcelone reçoit ce soir le Celta de Vigo pour le compte de la 33e journée de Liga. Un événement est survenu avant la pause, alors que le Barça venait de prendre les devants sur un penalty de Lamine Yamal, qui s’est d’ailleurs blessé sur sa frappe.

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FC Barcelona
El partido ha sido interrumpido debido a una asistencia sanitaria en la grada.
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Au même moment, les services médicaux ont dû intervenir dans les gradins sur un spectateur. «Le match a été interrompu en raison d’une assistance médicale dans les tribunes», assure le compte X des Blaugranas. Depuis, le match est mis en pause depuis bientôt un quart d’heure.

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