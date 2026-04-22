Liga : match interrompu entre le FC Barcelone et le Celta

Le FC Barcelone reçoit ce soir le Celta de Vigo pour le compte de la 33e journée de Liga. Un événement est survenu avant la pause, alors que le Barça venait de prendre les devants sur un penalty de Lamine Yamal, qui s’est d’ailleurs blessé sur sa frappe.

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Au même moment, les services médicaux ont dû intervenir dans les gradins sur un spectateur. «Le match a été interrompu en raison d’une assistance médicale dans les tribunes», assure le compte X des Blaugranas. Depuis, le match est mis en pause depuis bientôt un quart d’heure.