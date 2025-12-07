Série A : le Santos de Neymar assure son maintien contre Cruzeiro

Le Santos de Neymar est officiellement maintenu en Série A brésilienne ! Revenu au club pour l’aider dans cette mission, la star brésilienne avait déjà brillé la semaine dernière en signant un triplé décisif contre EC Juventude. Ce dimanche soir, Santos a de nouveau répondu présent en s’imposant largement face à Cruzeiro (3-0). Dans un match totalement maîtrisé, l’équipe pauliste a montré qu’elle était capable de hausser son niveau dans les moments cruciaux.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Santos V V N N V Cruzeiro N N V N N

Ce succès 3-0 porte cette fois la signature de Thaciano, auteur d’un doublé, et de João Schmidt, buteur pour sceller définitivement la victoire. Grâce à ce résultat, le club où sont passés des légendes comme Pelé ou encore Rodrygo (aujourd’hui au Real Madrid) valide son maintien. En bas de tableau, Juventude et le Sport Club do Recife descendent, tout comme Ceará et Fortaleza, relégués à quelques points près. Santos termine 12e au classement et peut souffler après une fin de saison haletante.