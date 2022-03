Bordeaux : Gérard Lopez restera au club en cas de relégation en Ligue 2

Dans une interview accordée ce lundi au journal L’Équipe le président de Bordeaux Gérard Lopez a annoncé qu’il resterait au club même en cas de descente en Ligue 2 de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Une relégation entrainerait « une refonte hyper profonde de la structure des Girondins » a expliqué le dirigeant bordelais après la défaite de son équipe face à Troyes dimanche (0-2), un match qui était pourtant décisif dans la course au maintien.

Interrogé sur un éventuel départ, l’homme d’affaire luxembourgeois ne compte pas abandonner le navire. « Bien sûr. J'ai un investissement personnel et émotionnel. C'est pour ça que j'enrage » a déclaré Lopez qui en a aussi envoyé un message à ses joueurs. « Je demanderais à un joueur qui n'est pas bon de le devenir, ok. Mais là, on ne demande pas l'impossible. Normalement, quand vous avez de la qualité, que vous y ajoutez du caractère, de la concentration et le respect du travail, il ne doit pas y avoir de problèmes... » a lancé l’homme de 50 ans. Bordeaux jouera son prochain match dimanche face au Paris Saint-Germain.